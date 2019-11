Interna PRO-UCR se dispara en el Gabinete por el aborto

Rubinstein había desembarcado en el Gabinete de la mano de Ernesto Sanz y ya había irritado el año pasado a Esteban Bullrich, Federico Pinedo y Gabriela Michetti por su defensa de la despenalización del aborto en el Senado en el marco de las audiencias públicas previas a la votación del proyecto. Anoche, Macri había instruido a Carolina Stanley para redactar una nueva resolución que anule la elaborada y publicada ayer con la firma de Rubinstein en el Boletín Oficial. El cruce se produce en medio de la tensión con la UCR de Alfredo Cornejo por el control del interbloque de Diputados y por el futuro liderazgo en el posmacrismo.

Ayer, el primero en salir a cruzar a Rubinstein fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien criticó por “inconstitucional” la decisión de la secretaría de Salud de la Nación de actualizar el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

“Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”, señaló Pinedo en su cuenta de Twitter.

El senador consideró que “el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”.

La resolución 3158/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, indica que el protocolo se adecuó a “normativas internacionales” con el objetivo de “garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo” cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años. La resolución impulsada por Rubinstein se enmarca en lo legislado por el Código Penal de la Nación en su artículo 86 donde se plasman las dos causales de aborto no punible: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

Si (el aborto) se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

La actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” del 2015, aprobada ayer por la Secretaría de Salud, y que hoy será renovada. Se adecuó a “normativas internacionales”, garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad de las menores de 13 años. La normativa 3158/2019 se confeccionó “teniendo en cuenta las dos ediciones de la ‘Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles’ de 2007 y 2010”.

“La actualización del Protocolo responde, también, a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos”, remarcó la resolución.