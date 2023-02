Interna en Trelew pone en duda unidad de Juntos y del peronismo en Chubut

El próximo 16 de abril se llevarán a cabo las elecciones en la ciudad de Trelew, en Chubut. Los primeros comicios en la provincia, en un distrito con cerca de 100 mil habitantes (el segundo más poblado detrás de Comodoro Rivadavia), servirán como muestra de lo que se viene a futuro en una jurisdicción donde la unidad hacia adentro de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos pende de un hilo.

En las últimas horas se llevó a cabo el cierre de listas y, como suele ocurrir, la primera campanada rumbo a la votación dejó un tendal de heridos. Sobre todo en la alianza que componen la UCR y el PRO. Sucede que desde el partido centenario, que lleva como principal candidato a Federico Massoni, exministro de Seguridad del gobernador Mariano Arcioni, hicieron una presentación para impugnar la lista del PRO, que lleva al también radical, Gerardo Merino, como aspirante a la intendencia.

El pedido fue porque la “lista que se observa presenta un sinnúmero de planillas supuestamente de presentación de avales en las cuales no identifica a ninguna lista de precandidatos, ni contiene ningún elemento que permita identificar el/los destinatario/s de dichos pretensos avales, y que permitan asignarlos con la certeza exigida a una y otra lista”.

“Hay una presentación judicial al respecto y también por el padrón inflado del PRO, que durante ocho años tuvieron poco más de 400 afiliaciones y de golpe duplicaron la cantidad en un mes”, le dice a este diario el diputado provincial por la UCR, Manuel Pagliaroni.

El hecho también toca de manera indirecta al jefe comunal y precandidato a gobernador, Adrián Maderna, a quien le apuntan como supuesto principal responsable de “prestarle” afiliaciones al partido amarillo con el objetivo de bajar a Massoni, a quien consideran el principal competidor que podría tener la candidata del jefe comunal, Leyla Lloyd Jones.

El principal problema con el que cuenta hoy Juntos por el Cambio es que buena parte de esta interna podría trasladarse a lo que serán los comicios provinciales. Las cosas no vienen bien. Y pese a que la coalición opositora logró su mejor elección con cerca de un 40% en 2021, hoy la realidad es otra. “Hay mucho ruido hacia adentro. Es una alianza difícil de sostener”, confirma Pagliaroni.

Los resultados de la interna cerrada del próximo 5 de marzo determinarán, en parte, cómo seguirá esta historia. Es por eso que el jefe comunal de Rawson y precandidato a gobernador por la UCR, Damián Biss manifestó en las últimas horas que “cuando pase lo de Trelew rápidamente nos tenemos que poner a trabajar para ver cómo se garantiza una interna abierta”. Se trata justamente del principal pedido del PRO para poder ganar la puja de la mano del senador nacional, Ignacio Torres.

Superpoblación PJ

El cierre de listas en Trelew también dejó en evidencia las diferencias que no pudieron solucionar hacia adentro del peronismo. Es que la interna del Frente de Todos, con el Frente Renovador y el provincialismo adentro, llevará tres candidatos: Emanuel Coliñir, Juan Carlos Jara y Nelson Castro. Pero no será todo. A quien salga ungido entre estos tres habrá que sumarles a los que buscarán hacerlo desde afuera. Dos de ellos con gran poder local: la oficialista Lloyd Jones y el exvicegobernador Gustavo Mac Karthy, quien tendrá que pactar con alguno de los tres partidos que hoy no tienen candidato pero que se anotaron para participar de los comicios.

Este cuadro también expone lo quebrado que está el peronismo de cara a una elección provincial que hoy tiene al vicegobernador Ricardo Sastre y al jefe comunal de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, como principales candidatos de un espacio donde Arcioni no quiere perder pisada.