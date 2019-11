Ismael Serrano presenta "Todavía", el disco que grabó en Tigre

Con más de 20 años de carrera, Serrano vuelve al país en formato solitario para dar a conocer este puñado de canciones en un registro diferente. “Lo que más me gusta de tocar con amigos es tocar las canciones de otros. Pero elegí esos temas que no sé por qué hace mucho tiempo no tocaba y todavía me provocan cosas. Habíamos pensado en grabarlo en la playa, pero el viento y las olas se metían mucho en el registro y preferimos hacerlo en una casa con ciertas condiciones”, dice Serrano.