Javier Milei admitió que el DNU habilita una “predolarización”

“El cepo genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que el precio de los bonos es bajo y por ende salta la tasa de interés e implica que tenés un exceso de oferta en el mercado de bienes y te cae la actividad, por algo tenemos un PBI per cápita que es 15% inferior al que teníamos en el año 2011”, agregó. Y concluyó. “Sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica, pero nosotros no podemos abrir el cepo mientras que no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto”.