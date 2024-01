Jodie Foster contra los “centennials”: “Son muy molestos”

Jodie Foster no soporta trabajar con actores de la Generación Z, según dijo medio en serio medio en broma en un reportaje al diario inglés The Guardian. La generación Z es la inmediata posterior a los millennials, y comprende a los nacidos entre 1996 y 2010 (llamada también los “centennials”). “Son muy molestos, especialmente en el lugar de trabajo”, dijo Foster. “Te dicen: ‘Naahh, hoy no tengo ganas, voy a llegar recién a las 10:30 de la mañana’. O, por ejemplo, en los correos electrónicos, si les marco sus errores gramaticales u ortográficos, me responden, ‘¿para qué voy a hacerlo? Es muy limitante’”.

Pese a ellos, Foster se ha propuesto llegar a los jóvenes actores que están surgiendo en la industria. Ella misma comenzó su carrera como actriz siendo una niña en “Taxi Driver”, de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro. Recientemente pidió a la actriz de “The Last of Us”, Bella Ramsey, que la presentara en una reunión en Hollywood. “Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en cosas insustanciales, a idear algo que sea suyo”, añadió Foster cuando se le preguntó por su consejo a los jóvenes actores. “Yo puedo ayudarlos a encontrar eso, que es mucho más divertido que ser, con toda la presión que hay detrás, el protagonista de la historia”.

Foster es nuevamente una posible candidata al Oscar por su papel secundario en el drama de natación de Netflix “Nyad”. También está al frente de la cuarta temporada de “True Detective”, de HBO, que se estrena el 14 de enero. Durante una entrevista con la revista Elle a finales del año pasado, se sumó a Scorsese en sus críticas a las películas de superhéroes. “Es una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase, y he visto tantas fases diferentes”, dijo Foster. “Espero que la gente se canse pronto. Las buenas -como ‘Iron Man’, ‘Black Panther’, ‘Matrix’- me maravillan y me hacen disfrutar, pero no es por eso por lo que me hice actriz. Y esas películas no cambian mi vida. Espero que haya sitio para todo lo demás”.