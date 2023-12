Jorge Macri promete mantener la baja de impuestos que dispuso la gestión Larreta

"Dentro de este rubro se destacan los ítems Alimentos y Bebidas, Indumentaria y Calzado, Productos Farmacéuticos, Automóviles, Metalurgia y Siderurgia, y Electrodomésticos, entre otros", enumeró el proyecto que también contempló que para el sector de la Construcción, la baja será del 20%, pasando del 2,5% al 2% y se propuso eliminar por completo la alícuota del 0,75% impuesta al Sector Primario.

Para el Gobierno porteño, "la reducción en la alícuota de Ingresos Brutos redunda en menos impuestos que deberán pagar tanto las empresas radicadas en CABA, como también aquellas industrias que, a través del Convenio Multilateral, poseen actividad comercial en CABA y en otras provincias".

Peleas

“Este año anunciamos una baja de impuestos muy concreta que vamos a sostener. Es imprescindible comprender que lo más importante que tiene esta Ciudad es el privado y crece por las ganas del privado”, aseguró el jefe de Gobierno electo en el encuentro más importante del sector industrial .

En otro sentido, J. Macri aseguró que buscará “avanzar en la autonomía de la Ciudad” y habló entonces de manejar las terminales portuarias, la terminal de micros de Retiro y los bajoautopistas como prioridades.

”Va a haber dos peleas muy importantes para esta Ciudad y para el desarrollo de la economía en un concepto básico. Necesitamos tener la autonomía de la IGJ, que ha expulsado muchas SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) que se instalaron durante mucho tiempo y por una persecución ideológica han ido a buscar mejores nortes. Y segundo, y más importante, muy importante para todos los que generan empleos, un fuero laboral moderno, sano, limpio, que entienda las nuevas formas de generar empleo y trabajo”, aseguró Jorge Macri acerca de algunos objetivos que se propone encarar.

“La Ciudad tiene que recuperar una vocación de perfil industrial. En algún tiempo se dejó de buscar la posibilidad de generar industrias, pero así como tenemos un Norte que impulsa y emprende, tenemos que llevar desarrollo al Sur”, enfatizó.

Macri destacó que el mayor activo que tiene la Ciudad de Buenos Aires y donde debe apoyarse su desarrollo es en su capital humano.

“La Ciudad no tiene litio, no tiene cobre, no tiene campo, sin embargo tenemos lo más importante que es capital humano. El mejor capital humano lo tiene la Ciudad de Buenos Aires y eso tenemos que seguir fomentándolo”, remarcó Jorge Macri y finalmente expresó: “Tengo mucha confianza en los años por venir, que no van a ser fáciles, pero que tienen que volver a valer la pena. Nadie en la Argentina pide que no haya esfuerzo. Lo que todos piden y ustedes lo saben, lo ven, lo escuchan, es que el esfuerzo vuelva a tener premio. Hay que volver a hacerlo y lo vamos a trabajar con el Gobierno nacional”.