Juan Antonio Pizzi dejó de ser el entrenador de San Lorenzo y ya suenan dos candidatos

Sin embargo, esa reunión nunca llegó a concretarse. Pizzi se reunió con su representante, Ricardo Slipper, quien le recomendó abadonar su cargo y empezar a diagramar su salida de la institución de Boedo.

La vuelta de Pizzi, campeón con San Lorenzo en 2013, generó mucha ilusión. Sin embargo, tras un buen arranque en la Superliga, perdió las riendas del equipo y perdió 5 de los últimos 6 partidos, incluidos los clásicos con Boca y Huracán y una inédita goleada con el recién ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero por 4 a 1 como local.

Los candidatos para reemplazar a Pizzi

San Lorenzo no tiene mucho tiempo para definir al sucesor de Pizzi en el banco de suplentes. De hecho, de no torcer la historia, el conjunto de Boedo arrancará la próxima temporada muy cerca de los últimos puestos en la tabla de promedios y deberá luchar por no descender.

El primer nombre que surgió es el de Néstor Gorosito. La dirigencia fue a buscarlo antes que a Pizzi y “Pipo” decidió en su momento quedarse en Tigre, a quien le prometió continuar en la Primera Nacional a cambio que le mantengan el plantel con el que ganó la Copa de la Superliga.

El segundo nombre que surge es el del exentrenador de Independiente Ariel Holán. Este caso parece muy difícil debido a que el entrenador manifestó esta semana su intención de dirigir en el exterior, más específicamente en Europa.

Por lo pronto, el entrenador de la reserva Diego Monarriz se hará cargo del equipo de manera interina y estará en el banco el próximo domingo ante Independiente. ¿Seguirá hasta fin de año o la dirigencia se moverá rápido y tendrá al sucesor de Pizzi para la próxima semana?