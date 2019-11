Juan Román Riquelme suena cada vez más fuerte como candidato a vicepresidente en Boca

"El rumor de que integre el oficialismo es fuerte. Esperemos que él hable y se expida. Con Román charlé hace 45 días por su partido despedida (el 12/12) y luego no volví a hablar. Su presencia en esta elección no es determinante, pero ayuda", comentó el ex presidente del club, que sucedió al fallecido Pedro Pompilio por ser vicepresidente primero.

El mandato de Ameal fue desde el 2008 y hasta el 2011, período en el que consiguió el Torneo Apertura 2008 y 2011 con Carlos Ischia y Julio César Falcioni como entrenadores, respectivamente.

"Riquelme estaba enfrentado con esta dirigencia, que no le renovó el contrato porque estaba grande y por los valores. Y no era por eso", recordó en una nota con radio Rivadavia.

Según versiones que circularon la pasada semana indicó que Riquelme cerrará un acuerdo como vicepresidente segundo de la lista del candidato oficialista Christian Gribaudo, que completará la fórmula con Juan Carlos Crespi, como vicepresidente primero.

La fecha de la elección se conocerá en la tarde del martes aunque se estima que será el domingo 8 de diciembre en La Bombonera, a pesar del intento oficialista de llevar los comicios al predio de Ezeiza.

En total, los socios habilitados para votar serán 87.700 (26.136 participaron hace cuatro años), ya que los adherentes, que ascienden la masa societaria a 209.000, no cuentan con la posibilidad de sufragar.

El oficialismo irá con Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en principio los favoritos para retener el poder que se inició con Mauricio Macri en 1995 y ya alcanzó 24 años.

Por la oposición se presentarán Jorge Ameal-Mario Pergolini; José Beradil-Royco Ferrari: Víctor Santa María-Santiago Carreras y César Martucci, quien todavía no anunció su vice 1º y aún no tiene una Agrupación para presentarse.