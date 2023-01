Juicio político oficialista contra Rosatti: Juntos por el Cambio reforzó rechazo y blinda votos

Juntos por el Cambio -en Diputados hay un triple comando entre Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC)- también dijo: “Así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán. Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian, una vez más, que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad. En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una justicia sometida. No hay otro plan más que ese, no hay empatía con lo que están sufriendo los argentinos, sólo se preocupan por ellos y sus causas judiciales”.

El principal espacio opositor finalizó: “Juntos por el Cambio está trabajando en un proyecto de país serio, democrático, con instituciones fuertes, porque es la única forma de sacar la Argentina adelante en tiempos de deriva autoritaria de un gobierno decadente. Tenemos un plan, es con esfuerzo, con compromiso, pero vamos a recuperar el trabajo, las industrias, el desarrollo, el mérito, la esperanza y la confianza hacia dentro y fuera del país. Estamos convencidos que otra Argentina es posible”.

Quien se adelantó con varios argumentos anteayer fue el titular del interbloque federal en la Cámara baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, que dejó claro que “el Gobierno comienza 2023 trastabillando” y que “habrá que obligarlo, democráticamente y de manera respetuosa, a que encuentre el mejor sendero en este año corto, complejo y decisivo.

Rodríguez agregó que “el argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en la decisiones del Congreso, sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del Presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el Congreso”, y que además “poco ayuda a la verdadera división de poderes que el Ejecutivo pretenda tutelar al Legislativo y decidir por éste”.

Seguido a ello, el legislador bonaerense explicó: “Con respecto a la medida cautelar en relación a los fondos de la Ciudad, es de público conocimiento que las partes han planteado sus posiciones ante la Justicia, que el proceso aún está en marcha y que el propio gobierno nacional hizo trascender que adoptaría medidas específicas para, llegado el caso, ejecutar la medida contenida en el fallo de la Corte. Todo ello se contrapone con una supuesta ‘crisis del sistema federal’. Si un desafío sigue vigente es, precisamente, renovar la obsoleta ley de Coparticipación y marchar hacia un modelo más justo, en el que la Nación ceda parte de los recursos que hoy no coparticipa para mejorar la distribución de la renta federal en favor de las provincias”.

Anteanoche, Rodríguez advirtió a Ámbito que “la decisión intempestiva del Gobierno conspira contra la inicial recuperación económica y contra el hilo de confianza que se ha reconstruido en los últimos meses a nivel internacional”.

Postura oficial

La titular de la comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Gaillard, blanqueó el objetivo del kirchnerismo en las últimas horas. Más allá de los votos, el objetivo es realizar una investigación por 60 días y llamar a declarar a los involucrados. También podría dictaminar, pero la acusación quedará truncada en el recinto.