Julieta Eugenio, una vigorosa nueva jazzera

Nacida en Necochea, luego de egresar del Conservatorio Manuel de Falla en junio de 2012, Julieta Eugenio viajó a Nueva York para perfeccionarse en la Aaron Copland School of Music, y a partir de ese momento fue una figura notoria en la escena de clubes de jazz de Manhattan. Su talento la llevo a formar su propio trío (con el bajista Matt Duwonsky el baterista Johnatan Barber) para luego ser contratada por el gran sello de jazz moderno Greenleaf, fundado por el trompetista Dave Douglas –el de joyitas como “Dizzy Gillespie at Zero Gravity”. Luego de lanzar varios singles y un EP brillante en las plataformas digitales, Eugenio lanzo su primer álbum, “Jump”, un debut extraordinario, ciento por ciento imperdible. Integrado casi por completo por composiciones propias, el disco ofrece un equilibrio perfecto entre melodía e improvisación, todo super cool, sin exabruptos virtuosistas ni ninguno de los clichés sobreactuados de los que a veces pecan músicos debutantes con animos de impresionar. La química entre el saxo tenor de Julieta y su sección de ritmos es casi perfecta, y cuando se relaja con standards como “Flamingo” Eugenio deja claro la importancia, mas allá de lo académico, de la escuela de los clubes de jazz neoyorquinos. Y un detalle que lo dice todo: los 10 tracks de “Jump” fueron grabados por el trío en una única jornada en el estudio. Temas como “La jungla”, “Rackoon Tune” o “Tres” logran que este sea uno de esos discos para escuchar una y otra vez.