Juntos por el Cambio celebró la condena a la vicepresidenta

Para la coalición opositora “todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en la Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”.

En otro sentido la agrupación opositora consideró que “las reacciones de los dirigentes del oficialismo a la sentencia judicial son inaceptables para un país democrático y republicano” y que “quienes formamos parte de Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por el embate constante a las instituciones de la Constitución”.

“En un contexto de altísimos niveles de inflación, de inseguridad, de trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos y argentinas, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego”, sostuvieron los dirigentes de la oposición y finalizaron el comunicado diciendo que “la libertad de expresión y la igualdad ante la ley son pilares básicos en el funcionamiento de nuestra república. No hay riesgos para la democracia. Por el contrario, así funciona el Estado de derecho cuando se controla y aplica la ley con imparcialidad”.

Redes

La titular del PRO, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de Twitter dio su propia opinión sobre la condena a la expresidenta.

“Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites.¡Defenderemos a nuestra patria de estos ladrones! escribió Bullrich.

También Horacio Rodríguez Larreta utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su acuerdo con la condena a Cristina de Kirchner.

“Era impunidad o justicia, y se hizo justicia” tituló el jefe porteño su tuit en el que manifestó que “este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro”.

Para Larreta “la sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia. Que no todo da lo mismo. Es un alivio saber que el fin de la impunidad en nuestro país es posible. Que podemos terminar con una cultura del poder que se adueña del esfuerzo ajeno porque entiende al Estado como propio” y que “la corrupción tiene consecuencias graves. Es una ruta en mal estado que causa accidentes, son trenes que no frenan, aviones que no despegan, hospitales que no se inauguran, escuelas que no dan clases y patrulleros que no llegan a tiempo.”

Robarle al Estado es robarse el presente y el futuro de millones de argentinos. No puede pasar nunca más. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia.

María Eugenia Vidal también se expresó en el mismo sentido . “Ni Macri, ni Lewis, ni Magnetto, ni los jueces, ni los fiscales. Basta de inventar culpables. Usted fue condenada por el robo de más de 84 mil millones,@CFKArgentina”, consideró la diputada y en otro tuit dijo: “6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia”.