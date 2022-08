Juntos por el Cambio formalizó pedido de juicio político contra Alberto F. por dichos “temerarios”

Los diputados expresaron: “Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones del Presidente. Parecería que con ellas quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para ejercer sus funciones en el marco de la ley, como corresponde en un pleno estado de derecho. Pero, además, tales declaraciones se realizaron en un contexto donde funcionarios de su gobierno se manifestaron públicamente en contra del alegato de los fiscales de la causa conocida como ‘Obra Pública’, con un reprobable y tenaz desconocimiento de la obligación de respetar la forma republicana de gobierno”.

En concreto, la iniciativa resuelve “promover Juicio Político contra el señor presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”. El texto no tiene los dos tercios de los votos necesarios para prosperar y la oposición incluso no definió si emplazará a la comisión en la próxima sesión por mayoría simple, como hizo con Boleta Única. Otras bancadas se mostraron distantes de los movimientos realizados ayer.

Posturas

El jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, aseguró: “Es la primera vez que todos los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio pedimos el juicio político. Queremos ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna”. También dejó claro que lo de anteanoche “en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente”, y que “los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo”.

Por su parte, el referente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le pidió a Cristina de Kirchner que “entienda que los actos que cometió son delitos y tiene que aceptar los tribunales de la Constitución, porque sus conductas estaban previstas como delitos”.

Uno de los más claros fue el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, quien aseveró: “Cuando se expresa el primer magistrado, en todos los casos, uno espera que transmita serenidad, equilibrio, prudencia, y conciencia de que gobierna para todos los argentinos. Yo diría sabiduría. Ayer -por anteayer- se pasaron todos los límites tolerables. No sólo porque infringe el marco de la división de poderes, sino por la frivolidad con la que se trató el magnicidio del fiscal Nisman”.

López Murphy además destacó: “Tenemos a la vicepresidenta en juicio por gravísimos hechos de corrupción. Eso no alegra a nadie, por eso todos debemos guardar el cuidado y el equilibrio de las formas. En campaña electoral podemos discutir los perfiles ideológicos. En la justicia se discuten las pruebas, su mérito, y se respeta el debido proceso. Acá se ha querido violar el debido proceso, y se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para afrontar lo que no pueden afrontar en sede judicial. Eso es inaceptable desde lo institucional y le hace un gran daño a la república”.

Durante la conferencia también expusieron los titulares del PRO y del GEN, Cristian Ritondo y Margarita Stolbizer, respectivamente.