Juntos por el Cambio rechaza ley de lemas en San Juan

La presentación opositora de ayer estuvo en cabeza de dirigentes del PRO, UCR, Coalición Cívica y el GEN, entre otros. Juntos por el Cambio, además, mantiene en tribunales la apelación contra el fin de las PASO. El otro sector que había judicializado esa cuestión, el giojismo, dejó de lado la batalla de apelaciones y avala el proyecto de reinstaurar la ley de lemas.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Marcelo Orrego: “En una sesión polémica y de manera intempestiva eliminaron las PASO. Quedan dos instancias en la Justicia que aun no se resuelve y el gobierno insiste con una Ley de Lemas que es retrograda, anticonstitucional y antidemocrática”, señaló, según consignó el medio local Tiempo de San Juan.

Antes, referentes nacionales de la alianza UCR-PRO, como Mauricio Macri o Patricia Bullrich, habían cuestionado el proyecto.

Desde la administración sanjuanina insisten en que el proyecto de un sistema que reemplace a las PASO fue dialogado con distintos espacios y que, de hecho, fue presentado por un conjunto de bloques.

El vicegobernador Roberto Gattoni dijo anteayer a este medio: “El gobernador ya dijo que es un tema que lo tienen que definir entre los partidos políticos, y eso es lo que se está haciendo”. Y agregó: “Si no hay consenso, habrá internas partidarias. Lo que se propone es un reemplazo del sistema de PASO, para que no haya más de una elección en la provincia, que es lo que no quiere la gente”,

La iniciativa, sin fecha cierta de llegada al recinto, cuenta con los votos necesarios para ser aprobada, y contempla que para presentar un candidato a gobernador se debe presentar listas en diez de los diecinueve departamentos de la provincia. Comenzó a ser debatido en comisiones y esperan definir la letra chica.

Actualmente, solo Santa Cruz tiene ley de lemas para el cargo de gobernador, mientras que Formosa y Misiones lo mantienen para categorías municipales.