Justicia rechazó amparo para freno a Corredor Beagle

La transición tuvo varios focos de tensión. El central fue la elaboración del Presupuesto, que finalmente elevó a la legislatura la gestión de la peronista Bertone, aunque difícilmente haya acuerdos para que sea tratado en el recinto y todo apunta a que se reconducirá la actual pauta de gastos hasta que asuma Melella y redefina los números en función de su plan de gobierno.

Conocida la decisión judicial de sostener los trabajos en el Corredor el Beagle, Melella manifestó que de todos modos la obra “se va a revistar totalmente” luego del 10 de diciembre, cuando llegue al Ejecutivo provincial. “Compromete muchísimo el patrimonio cultural y arqueológico y los recursos de todos. No puede ser que eso no tenga valor y la presentación iba en ese sentido”, dijo el futuro mandatario y actual intendente de Río Grande.

Antes, la vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, había indicado al medio local El Sureño: “Nos hicimos eco del reclamo de los vecinos y de las organizaciones ambientalistas, debemos lograr entre todos un desarrollo sostenible. No estamos diciendo que la obra no sea necesaria, pero así como está planteada no puede continuar”.

En tanto, Bertone cuestionó a Melella y dijo que durante toda su estadía en la gobernación puso “palos en la rueda en forma permanente”. Y aseguró que hubiese querido un proceso de transición “con más diálogo”. No obstante, afirmó que “tiene predisposición para ayudar a que Melella tenga una buena gestión”.