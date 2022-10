JxC desafía con realizar PASO casera para definir los candidatos de 2023

"Si no hay PASO haremos una elección interna con los padrones integrados por los partidos afiliados que participan de la coalición y los independientes que se inscriban. No hay duda de que tendremos una interna", resaltó Rodríguez en el intento por calmar a los socios de la alianza opositora acerca de la resolución de las candidaturas. No es para menos. El propio Horacio Rodríguez Larreta viene desafiando a Mauricio Macri en ese sentido e insistió durante el fin de semana como la idea de disputar en una PASO las preferencias electorales para la candidatura mayor de Juntos por el Cambio.

También lo explicó el ahora diputado Diego Santilli, quien se refirió a esa posibilidad y a la pelea a la que está dispuesto dar Larreta para ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

“Nunca hay que descartar la competencia" dijo el exministro porteño y ex vicejefe de la Ciudad ante las radios y que "si uno quiere liderar tiene que competir. A mí me tocó competir en la provincia y el que ganaba conducía, el que perdía acompañaba. Y eso es muy sano”.

De todos modos el diputado consideró que no se suspenderian las Primarias. "Creo que no se van a suspender las PASO. Hacerlo a 9 meses de los cierres es cambiar la regla a mitad de camino. En todo caso debatamos por qué no se discute la boleta única de papel, pero cambiar las reglas no me parece lo adecuado. Es un mecanismo para que la sociedad elija los candidatos", aseguró Santilli.

Por su parte, Jesús Rodríguez señaló además que el radicalismo "tiene en todas las posiciones y en todas las provincias candidatos para hacer frente a los desafíos".

"La Unión Cívica Radical tiene la vocación de liderar la coalición. Vamos a participar en las elecciones que seleccionen los candidatos, en todas las categorías y en todas las provincias, porque creemos que tenemos un aporte para hacerle a la Argentina", enfatizó el titular de la Auditoría General.

"Juntos por el Cambio es la coalición política que compitió en cuatro oportunidades y ganó tres elecciones. Es la coalición política que seguramente va a gobernar la Argentina en el próximo turno", alentó el radical.

De paso, el auditor, se refirió a la gestión de Sergio Massa en Economía y opinó que "para hacer una evaluación de una gestión económica hay que tener en cuenta si hay un diagnóstico acertado, si hay un programa integral para afrontar ese diagnóstico, si hay un equipo técnico con solvencia para llevarlo a la práctica y si hay apoyo político".

"Lo que tenemos son decisiones y acciones muchas veces descoordinadas, que son el resultado de partes y me parece importante saber qué va a pasar con el Presupuesto. Esto es si aquellos diputados del oficialismo que votaron en contra del acuerdo con el FMI y aquellos que dejaron caer el Presupuesto del año pasado ahora van a cambiar de opinión y van a posibilitar la aprobación del Presupuesto", detalló el funcionario.