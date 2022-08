“Karnawal” acaparó los premios Sur en buena ceremonia

Contrariando lo habitual en este tipo de actos, anteanoche la Academia Nacional de Cine hizo en el Politeama una entrega de premios bastante entretenida. Eran los premios Sur a lo mejor de la temporada 2021, y el regreso de lo presencial tras dos años de pandemia. Había mucho entusiasmo, mucha gente, un cóctel previo y poco champán, acaso víctima de una demanda excesiva. Otro tipo de demanda, expresaron después ante el micrófono, en diversos tonos, los artistas y productores, para que el Senado trate cuanto antes la prórroga del sistema de ayuda financiera a las actividades culturales y bibliotecas públicas, que ya cuenta con el visto bueno de Diputados. Si no lo hace antes de fin de año, en 2023 los teatros, estudios de filmación, etc., no sólo no tendrán champán, sino ni siquiera agua tónica, ni organismo al que acudir. Entre otros efectos, el Incaa se encontraría sin razón de ser.