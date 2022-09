Kicillof contrató estudio jurídico por juicios de tenedores

En los considerandos de la iniciativa se remarca que, “ante el inicio de procesos judiciales en jurisdicción extranjera por tenedores de títulos de deuda pública emitidos por la Provincia en el marco de los Contratos de Fideicomisos suscriptos con The Bank of New York Mellon el 12 de enero de 2006 y con U.S Bank N.A el 15 de junio de 2015, ambos regidos bajo legislación de Nueva York, y de la posibilidad de que se instauren nuevas causas judiciales a través de aquellos tenedores que no prestaron su consentimiento en el proceso de reestructuración finalizado en 2021, deviene conveniente realizar la contratación de un estudio jurídico para que asesore y represente legalmente a la Provincia en los mencionados juicios”.

Las colocaciones de 2006 y 2015 fueron desplegadas durante las gestiones de los por entonces gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, respectivamente, mientras que la reestructuración de 2021 fue encarada por Kicillof.

En paralelo, la resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial también resalta que “el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP representa legalmente a la Provincia en los juicios iniciados tras la crisis de 2001” y que, “teniendo en cuenta su conocimiento sobre la materia, se propicia aprobar en esta oportunidad la contratación” de ese estudio para que “asesore y actúe como representante legal de la Provincia en los procesos judiciales en jurisdicción extranjera” en los casos citados.

Antecedente

El 30 de agosto de 2021 Kicillof anunció un acuerdo alcanzado con el 98% de los tenedores privados de la deuda bonaerense bajo legislación extranjera, tras casi un año y medio de negociaciones y una veintena de prórrogas. La pulseada involucró tenencias por u$s7.148 millones, que se extiende a u$s7.700 millones si se suman los intereses.

“No estábamos dispuestos a firmar un compromiso que ponga en riesgo las finanzas públicas en el futuro, o algo que fuera malo o incumplible para la provincia”, indicó el mandatario en esa oportunidad, en el marco de una conferencia de prensa que brindó junto a López.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas destacó que el entendimiento permitió “recuperar las condiciones para tener una deuda sostenible”.

“En las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de más de u$s4.600 millones entre 2021 y 2027, y eso permite tener espacio para realizar inversiones en infraestructura social, que la provincia tanto necesita”, subrayó el funcionario.