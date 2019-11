Kicillof diseña discurso sobre la base de proyecto integral productivo y de desarrollo

“Axel ya está armando el punteo de los temas centrales sobre los que basará su discurso”, explicaron desde su entorno y detallaron que “los escribe él mismo”.

El diputado nacional traza un punteo de los ejes y los temas que desea abordar en su alocución con la colaboración de su esposa, Soledad Quereilhac, quien es doctora en letras y, de acuerdo con los voceros, “tiene bien claras las líneas de discurso”.

Para ello, previamente, su equipo de colaboradores le provee a Kicillof todos los datos e informes para sustentar sus ideas y mensajes. “El discurso tendrá una parte histórica, otra coyuntural acerca de cómo están la provincia y el país, y un final vinculado a los lineamientos del Gobierno de lo que él propone y lo que quiere hacer con la provincia: de su proyecto integral productivo y de desarrollo para los próximos años, y sobre aquellas metas y propuestas que tiene para gobernar”, destacaron.

En el equipo del gobernador electo dijeron que desean que Cristina de Kirchner asista a su ceremonia de asunción, pero aclararon que eso aún no está confirmado. “No hay nada concreto porque Axel todavía no confirmó el cambio de fecha. En caso de que se dé, creo que Cristina va a estar. Conociéndolo, Axel no se lo va a pedir. Pero Cristina, más que nadie, sabe lo que genera en la provincia”, aseguró una diputada muy cercana a Kicillof y a la expresidenta.

“Axel entiende muy bien el valor y el compromiso que tienen los intendentes y los legisladores del Frente de Todos. Cada vez le damos más fuerza a nuestra unidad. Ayer hubo otra muestra de carácter en el Senado que le va a dar valor a su gestión. Con su recorrida de campaña dejó claro el interés por cada uno de los municipios. Y cuando digo todos, también me refiero a los que no son gobernados por un peronista. Eso va a quedar claro con la convocatoria que va a lograr el día de su asunción porque hay intendentes que, puertas adentro, celebraron su victoria porque saben que van a poder gobernar con más aire”.