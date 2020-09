Kicillof: "No creemos que la solución sea la flexibilización"

Sin embargo, advirtió por la continuidad de un número de casos "muy alto" y llamó a "no aflojar" con las medidas de prevención. "En los 35 municipios del conurbano lo que se ha observado en las últimas semanas es una relativa estabilidad de los casos, incluso una leve baja. Estábamos en mas de 5 mil casos hace tres semanas, ahora estamos 4.750 casos promedio, una leve baja pero a niveles inmensamente altos, la situación es grave. El objetivo es bajar los casos porque las estadísticas son inexorables, uno de cada 50 casos termina en un fallecimiento", destacó.

"A mí no me gusta llamarlo meseta ni que es un éxito que los casos no crezcan, el éxito es que los casos bajen y no bajan si no tomamos recaudos. Esto es un altiplano, parece que está siempre al mismo nivel pero si uno mira está a 4.000 metros de altura", continuó.

"Es importante entender esto porque dada la gravedad de la situación no creemos que la solución sea flexibilizar, abrir de manera masiva y sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen como lo hemos hecho en el interior de la provincia de Buenos Aires", en la que hay municipios que se encuentran en fase 5.