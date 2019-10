Kicillof y Vidal ya están reunidos para coordinar el traspaso de mando

Kicillof señaló que, una vez concluida la reunión con Vidal, brindará declaraciones a la prensa para comentar lo acordado en el comienzo de la transición.

Se trata de la primera reunión cara a cara entre el economista y la dirigente de Juntos por el Cambio, luego de haber mantenido varios contactos telefónicos en los últimos días.

Tras la victoria electoral del domingo, Kicillof afirmó que en las semanas que faltan hasta el cambio de mando espera tener una visión real de los números de la Provincia y de la situación de cada una de las áreas.

Le interesa especialmente cuál es el estado financiero del Banco Provincia, cuál es la deuda exacta que arrastra el Estado bonaerense a raíz de las obligaciones contraídas con organismos internacionales y los respectivos vencimientos, y el estado de avance de las obras programadas para 2020 y el presupuesto que suponen.

El martes se dieron a conocer quiénes serán los cuatro integrantes del "kicillofismo" que coordinarán la transición. Serán el ex secretario de Comercio, Augusto Costa; el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos "Carli" Bianco; el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea; y la politóloga especialista en Educación Agustina Vila.