La adopción, con una lúcida mirada

Esa es la historia que acá vemos. Sensible, no sensiblera. Sencilla, no simplona. Debidamente explicativa, pero no discursiva. Para más, bien interpretada por un elenco sin brillos inútiles, con Gilles Lellouche como el atento padre temporal y Elodie Bouchez como la aspirante a madre adoptiva, aunque no tenga pareja y ya muestre sus primeras arrugas. Unas idas y venidas en el tiempo, y subtramas quizás innecesarias, afectan levemente el relato, pero éste es un defecto menor frente a la importancia y la emoción que el mismo contiene. Autora, Jeanne Herry, hija menor del cantante Julien Clerc y de una popular actriz de los 70, Miou-Miou, nacida Sylvette Herry. El título original es “Pupille”, pero alguien le puso, para su difusión en estas tierras, un título mucho mejor, “En buenas manos”. Ahí es donde debe quedar un bebé cuando se lo entrega en adopción.

“En buenas manos” (“Pupille”, Francia-Bélgica, 2018). Dir.: J. Herry. Int.: E. Bouchez, G. Lellouche, S. Kiberlain.