La agenda con Brasil: al financiamiento del gasoducto se suman inversiones en litio

Si bien los funcionarios parten el miércoles a Brasilia, las reuniones se llevarán a cabo el jueves, junto al ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira. Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, entre los principales temas se encontrará la compra de energía eléctrica a Brasil y el envío del gas boliviano hacia Argentina, para que el Gobierno pueda asegurar el abastecimiento energético en este 2023.

Estas negociaciones ocurren porque aunque el Gobierno confía en que va a llegar con el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, esto no va a significar el autoabastecimiento energético. En el Economía apuestan a que llegarán con las obras a junio, ante la necesidad energética pero también cambiaria: creen que contar con el gasoducto bajará las importaciones de energía, que el año pasado fueron récord, y así se podrá “compensar” la menor entrada de dólares producto de la sequía en el sector agropecuario.

Vaca Muerta a Brasil

Una de las grandes agendas a resolver es cómo será el financiamiento del BNDES a la industria brasilera para la provisión de insumos destinados a la construcción de los tramos siguientes del gasoducto. “Brasil está con necesidades de gas, se vio el año pasado con todo lo que importaron en GNL, y además Bolivia está en declino”, contó una fuente del equipo de Energía.

Según explicaron, hay dos formas de llegar con el gas de Vaca Muerta a Brasil. Por un lado, con Bolivia como nexo: con la segunda etapa del gasoducto, para que llegue desde Salliqueló, en provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en Santa Fe, y luego utilizando la actual red que hay en el norte del país y también en Bolivia para llegar a Brasil. “Ahí no necesitás mucha más infraestructura, pero dependes del paso de Bolivia, que no te corten la llave o te pidan una excesiva tarifa de transporte”, explicaron. La otra opción es que Brasil haga un gasoducto de unos 600 km, es decir, unos u$s1.800 millones, para conectar con San Jerónimo y ahí exportar directamente.

El ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo la confirmación de que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) financiará u$s 540 millones para la construcción del gasoducto La Carlota-Tío Pujio, el reversal del norte y las plantas compresoras. No está claro cuánto exportará de gas Argentina a Brasil: también deberá definirse cuánto se consumirá en el mercado interno, dado que se podrá abastecer al norte del país. De momento, se realizó la parte de ingeniería, pero no la licitación de la obra civil, que todavía no fue lanzada. En diálogo con periodistas, el empresarios Marcelo Mindlin, dueño de la constructora Sacde (del grupo Pampa Energía) reveló que se encuentran invirtiendo para poder participar.

Litio y pymes

Un tema destacado del encuentro será alcanzar una integración con Brasil en relación al litio. Por un lado, porque hay inversores brasileños interesados en agregar a la cadena de valor la industria de electromovilidad. Argentina cuenta con el mineral y, al igual que Brasil, con varias terminales automotrices, por lo que podría haber integración en esta materia.

Por este motivo es que de la comitiva participará también la subsecretaria de Minería, Pamela Morales. Además, en la agenda estará cómo avanzar en exploración conjunta no solo en el litio sino también en cobre, mineral de hierro, potasio y otras materias primas. Hace unos meses había viajado Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, a Brasil en busca de inversiones. Brasil produce hierro que Argentina importa. Pero Brasil también importa mucho potasio que Argentina podría proveerle en un futuro desde el proyecto de Río Colorado, lo cual podría ayudar a equilibrar la balanza comercial entre ambos países.

Lo que no está claro es cuánto se avanzará con el anunciado financiamiento para ampliar el comercio exterior. Podría sumarse al viaje la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. En la visita a Argentina de Fernando Haddad, ministro de Hacienda de Brasil, anunciaron el compromiso de instrumentar una línea de financiamiento de importaciones a 366 días entre el Banco de la Nación Argentina y el Banco do Brasil. Según comentaron fuentes oficiales, no está claro el monto. Pero desde el Banco Nación apuntan a más que duplicar el financiamiento de importaciones en 2023: este año destinarían 500 millones, con tasas entre 6 y 12%.