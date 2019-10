La Argentina también tiene un destino all inclusive

los pinos2.jpg

Diversión para chicos

Los chicos se divierten dentro y fuera del agua, se sirven helados palito a gusto y piacere de una heladera a su alcance, y se suman a los juegos de grupos de recreación especialmente pensados para cada edad. Los “Pinitos” juegan al carnaval, crean personajes con globos, pintan banderas, entre otras divertidas propuestas, mientras los menores de 3 años se quedan bajo la atenta mirada del cariñoso personal de “Semillitas” en el que se entretienen con muñecos, pelotas y dibujos.

Los “Teens” también tienen un punto de encuentro en el que por fin dejan el celular y se disponen a jugar al metegol, a la consola de juegos o charlar en un living con música y decoración acorde. Todo esto permite que los grandes podamos disfrutar sin culpas de todas las comodidades del hotel viendo que los chicos también lo hacen. Y aunque los santiagueños invitan a dormir la siesta teniendo en cuenta la costumbre del lugar, es muy tentador, aún para quienes ya no somos tan chicos, quedarse al sol comiendo una picadita y tomando algo fresco o divirtiéndose con las competencias de inflable, obstáculos y adivinanzas.

los pinos1.jpg

Deporte y más

Las clases de stretching, spinning, yoga y aquagym reúnen a quienes prefieren estar en movimiento, y las caminatas matutinas, con una suave brisa refrescante, también tiene sus adeptos. Las batas blancas que vienen y van por el hotel demuestran que muchos, como nosotros, prefieren darse unos masajes relajantes, realizarse un tratamiento estético o pasar por el sauna. La experiencia es completa con una cena más formal de tres pasos en el salón principal, y si aún hay energía, a la noche se puede jugar al bingo, disfrutar de una obra de teatro y hasta bailar en una fiesta temática. Un todo incluido que, de verdad, tiene todo lo que hay que tener para pasar una de las mejores vacaciones que se pueden vivir en familia.

TODO INCLUIDO

Uso de todas las instalaciones del resort. Incluyendo piscinas, instalaciones deportivas y recreativas.

Participación en los programas de animación y recreación, clases de gimnasia y torneos deportivos.

Libre acceso al cine, salas de recreación infantiles y adolescentes, sala de lectura, atelier, fitness, sala de spinning.

Acceso ilimitado spa para uso de baño sauna, baño finlandés, sala de reposo y piscina interna refrescante.

Comidas y bebidas libres durante toda la estadía, de acuerdo al reglamento de all inclusive de Los Pinos Resort. La Experiencia Los Pinos incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena con la más amplia variedad de cocina internacional y Argentina. Y servicio de comidas y bebidas de 7 am a 01 am, servidos en los bares del resort.

Servicio de traslados Hotel / Aeropuerto / Hotel. Servicio brindado a los Aeropuertos de Termas de Río Hondo y Tucumán.

Servicio de cocheras cubiertas, sujeto a disponibilidad.