La banca federal en acción: crédito, innovación y equidad territorial

En un país con escasa intermediación, tensiones macro y brechas regionales, el sistema público provincial impulsa producción, sostiene inclusión y se adapta a cambios tecnológicos para seguir promoviendo crecimiento equilibrado.

Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La banca federal no es solo un actor financiero: es una herramienta de transformación. En un país como el nuestro, con volatilidad macroeconómica y baja profundidad financiera, su rol es decisivo para ampliar derechos, impulsar la producción y sostener la cohesión territorial.

A diferencia de los bancos comerciales, que priorizan rentabilidad y riesgo para sus accionistas, nuestros bancos provinciales actúan como agentes de desarrollo: promueven inclusión, fortalecen economías regionales y funcionan como contrapeso en ciclos adversos.

La profundidad financiera como límite estructural. No se trata solo de intermediar recursos. Se trata de orientar el crédito hacia proyectos con impacto social: empleo, infraestructura, sectores estratégicos. Esa capacidad de alinear financiamiento con políticas públicas convierte a la banca federal en un motor de crecimiento sostenible, que trasciende la lógica de la rentabilidad inmediata.

Pero los desafíos son enormes. Argentina tiene una de las profundidades financieras más bajas del mundo: los préstamos equivalen al 16% del PBI y los depósitos al 21,9%. Estas cifras palidecen frente a economías desarrolladas como Estados Unidos o Australia, donde superan el 100%, o incluso ante pares regionales como Brasil (72%) y Chile (80%). Esta restricción limita consumo, vivienda e inversión productiva, además de profundizar desigualdades y frenar el desarrollo.

En un contexto de inflación persistente, devaluaciones y presiones externas, la banca federal enfrenta riesgos de morosidad y falta de liquidez. La baja bancarización, sobre todo en regiones periféricas, agrava la exclusión: PyMEs y emprendedores encuentran barreras para acceder a crédito. Allí la banca provincial marca la diferencia: su presencia en localidades remotas, con servicios básicos y créditos productivos, es una señal clara de compromiso. Sin estos bancos, lugares como Puán (Buenos Aires), Tolhuin (Tierra del Fuego), Barrancas (Neuquén), Cholila (Chubut) o Bartolomé de las Casas (Formosa) quedarían fuera del sistema financiero.

A esto se suma la revolución tecnológica. Fintech, Bigtech y bancos digitales transformaron el mercado con servicios ágiles, de bajo costo y accesibles desde el celular. Capturan segmentos desatendidos y desafían la banca tradicional, no solo por clientes, sino por la lógica del negocio. En un entorno de digitalización acelerada, impulsado por la pandemia y la irrupción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC), la banca federal no puede quedar atrás: debe integrar big data, inteligencia artificial y pagos con transferencia para sostener la competitividad. Frente a este escenario, ABAPPRA es clave. Promueve intercambio de experiencias, visibiliza asimetrías regulatorias y articula soluciones para fortalecer la banca regional. Impulsa innovación tecnológica, alianzas estratégicas y fondos de garantía para ampliar crédito en sectores como agroindustria, turismo y tecnología. Su trabajo es catalizador de una transformación que no es opcional: es urgente. El futuro exige evolucionar. Capacitar equipos, invertir en tecnología y repensar procesos no son desafíos técnicos: son decisiones estratégicas para sostener el mandato de desarrollo inclusivo. Solo así la banca federal convertirá desafíos en oportunidades y oportunidades en equidad. Porque en Argentina, el crédito no es solo financiamiento: es política pública, es desarrollo y es futuro.