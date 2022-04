La banda Spiritualized reiventa su sonido “farmacéutico”

En medio y durante la era del brit pop de Oasis y la psicodelia de Manchester al estilo Stone Roses, quizá la banda más sutil, etérea y elaborada en arreglos orquestales haya sido Spiritualized. Liderada por el guitarrista J. Spaceman (seudónimo de Jason Pierce), lanzó un par de discos excelentes como “Lazer Guided Melodies” antes de perfeccionarse en la adopción de irónicas nomenclaturas y packagings propios de la industria de los laboratorios farmacéuticos, lo que empezó con su antológico “Ladies and Gentlemen We Are Floating Space” -1 tableta de 70 minutos, informaba la portada- que generó su exitoso pasaje al nuevo siglo con su estética de rock “farmacológico” reconocida por fans de todo el planeta. Escapando de ese formato de “laboratorio”, frío y cerebral, Spiritualized se tomó 6 años antes de lanzar, en 2018, su homenaje al escritor Kurt Vonnegut Jr “And Nothing Hurt”, una nueva receta con mayores dosis de rock inglés clásico al estilo de The Kinks. En la misma línea, en este flamante “Everything Was Beautiful” J. Spaceman sintetizó una fórmula aun más acotada y sintética. La portada muestra la destrucción de aquellas cajitas de medicamentos de otrora, y la música se concentra en 7 tracks sin desperdicio que reinventan su sonido con más toques de R&B, gospel y glam rock directo, culminando en una de sus climáticas, extensas sinfonías farmacéuticas, la brillante “I’m Coming Home Again”.