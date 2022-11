“La ciénaga”, de Martel, el film más votado en una encuesta

¿Es “La ciénaga”, de Lucrecia Martel, la mejor película del cine argentino? Así, al menos, lo establece una reciente encuesta entre 546 consultados. Nadie la puso a la cabeza de su top ten, pero entre todos acumuló más votos que cualquier otra: 224. La encuesta fue organizada por las revistas de cine “Taipei”, “La vida útil” y “La tierra quema”. Se invitó a un total de 1000 personas, pidiendo a cada uno la lista de sus diez películas preferidas (no de las más importantes, aunque muchos no lo entendieron). Respondieron directores de cine, novelistas, programadores de festivales, críticos y hasta algún político autodefinido cinéfilo. En total mencionaron 812 títulos, entre largos y cortometrajes, ficciones, documentales y hasta experimentales, algo que no aparecía en las encuestas anteriores hechas por el Museo del Cine (1977, 1984, 1991, 2000). Así también desaparecieron, o quedaron fuertemente desplazadas, películas que antes iban a la cabeza, como “Prisioneros de la tierra”, “La casa grande” , “Los isleros”, “La Patagonia rebelde” y “Camila”. El top ten evidencia los gustos de las nuevas generaciones de cineastas y cinéfilos formados en las universidades, el peso de pautas contemporáneas y el desconocimiento de casi todo lo anterior a los años ‘60, por mal conservado y mal difundido. Sigue faltando una Cinemateca Nacional con todas las de la ley, porque la ley ya existe. Así, a “La ciénaga” (Lucrecia Martel, 2001) le siguen “Invasión” (Hugo Santiago, 1968), “Tiempo de revancha” (Adolfo Aristarain, 1981), “El dependiente” (Leonardo Favio, 1969), “Crónica de un niño solo” (Favio, 1965), “La hora de los hornos” (Solanas y Getino, 1968), “Juan, como si nada hubiera sucedido” (Carlos Echeverría, 1987), “Pizza, birra, faso” (Stagnaro y Caetano, 1998), “Silvia Prieto” (Martín Rejtman, 1999) y, en décimo lugar, “Nueve reinas” (Fabián Bielinsky, 2000). Recién en el décimo sexto, “Esperando la carroza (Alejandro Doria, 1985).