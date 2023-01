“La decisión de la Corte por la Coparticipación busca favorecer el centralismo porteño del PRO y es injusta para el resto del país”

Cristian Girard: La discusión por la Coparticipación Federal es programática de cómo se conforma el Frente de Todos y de cómo se piensa la defensa del federalismo en ese espacio político. Como planteó el gobernador Axel Kicillof, el fallo de la Corte que aumenta la Coparticipación a CABA es de imposible cumplimiento, y expresa una inocultable posición unitaria, que fortalece el centralismo porteño, financiando al Gobierno PRO de CABA a costa de las provincias.

P.: El expresidente Macri impulsó un cambio durante su gobierno…

C.G.: Lo de la Ciudad hay que ponerlo en clara contraposición a lo que hizo Macri, que por decreto y sin fundamento, llevó la Coparticipación del 1,4% al 3,5% violando la Constitución. Hagamos memoria. Después de eso, el expresidente Macri publica un decreto con fundamentos, donde supuestamente la razón de ese cambio era el gasto que demandaría el traspaso de la Policía para la Ciudad, pero que sin embargo nunca quedó demostrado cuál era el costo que iba a tener hacerse cargo de esa fuerza de seguridad. Sin embargo, queda en 3,5% aunque nunca lo termina convalidando el Congreso. Este es un punto trascendental, porque en la Constitución está establecido que el régimen de Coparticipación Federal requiere de un tratamiento especial en el Congreso para ser reformado. Es más: se necesita unanimidad para reformar la distribución de la Coparticipación. Está claro que no hablamos de cualquier distrito, hablamos del bastión del PRO. Eso es lo que hizo y hace Macri, asegurar recursos de forma irregular, concentrar recursos cada vez que puede.

P.: ¿Por qué se da marcha atrás con esa medida en 2020?

C.G.: Se tomó una posición federal frente a esa definición porteño centrista. La decisión fue reparar el daño que había generado esa acción del expresidente Macri. Al decreto suyo que no había sido convalidado por el Congreso se opuso otro de 2020 que revirtió esa decisión, regresando al 1,4% de Coparticipación a la Ciudad. Además, en esa circunstancia, se sancionó una ley para respaldar lo que decía ese decreto. Se hizo lo que pedía la Constitución.

P.: Es entonces cuando Horacio Rodríguez Larreta judicializa esa ley…

C.G.: Sí, así es. Larreta judicializa esa ley del Congreso y es sobre lo cual la Corte termina definiendo. No obstante, hay algo que parece relevante. El tribunal dice que no decide sobre el fondo de la cuestión ya que es una medida cautelar, pero la verdad es que en esa medida cautelar, en algún punto, hay una decisión, porque habla de un coeficiente que es distinto del 1,4%. De alguna manera hay toda una definición, porque termina decidiendo el coeficiente de la Coparticipación de CABA, que es algo que solo puede hace el Congreso de la Nación porque, como lo dije antes, así está establecido con la Constitución. La Corte Suprema podría haber declarado inconstitucional la ley y entonces, eventualmente, dejar vigente el decreto de Macri. Pero lo que no podía hacer era decidir un coeficiente porque esa es competencia del Congreso.

P.: ¿Piensa que debe darse un nuevo régimen de Coparticipación?

C.G.: La verdad es que está pendiente desde el año 94 cuando se consagra en la última Constitución que tenemos que definir un nuevo régimen de Coparticipación Federal y como no hay acuerdo entre las provincias, eso queda inconcluso. Es una discusión que viene desde muy lejos. Como dije, lo que hace es favorecer a la Ciudad en detrimento del resto de las jurisdicciones, concentrando más recursos en el distrito más rico. No se trata de un reclamo que es una reacción desmedida de los gobernadores ni una idea caprichosa del Presidente, sino que es programático del Frente de Todos.

P.: Si uno mira la historia más lejana, esto arranca en 2003…

C.G.: Exacto. El 1,4% de coparticipación de CABA lo define por decreto Duhalde en 2003, pero es el resultado de un convenio que firma la Nación con la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2002 por otro decreto, también de 2002, durante la gestión de Duhalde, que estableció la necesidad de avanzar en reconocerle eso a la Ciudad y garantizarle los recursos del Régimen de Coparticipación según establece la Ley y la Constitución del 94, teniendo en cuenta que recién en el año 96 se sancionó la Constitución de la Ciudad. Hay que prestar atención en algo: que ese proceso se da en un momento de inestabilidad política, hablo del 1,4%, que surge en un contexto que no es el más apropiado a la democracia institucional, donde veníamos de un presidente que había sido jefe de Gobierno de la Ciudad y, por ende, negociando apoyos y cerrando acuerdos para garantizar gobernabilidad. En esa coyuntura y circunstancia es que la Ciudad recibe por decreto de Duhalde 1,4% de Coparticipación.

P.: ¿Usted ve que existe una relación entre la decisión de la Corte y el rumbo político de la Ciudad?

C.G.: Veo que hay un proyecto político que se nutre de recursos sedimentando procesos irregulares. La Capital Federal es un territorio de la Provincia. Es la Provincia la que le cede a la Nación un distrito como la Ciudad para que funcione la Capital Federal del país. Después, ese distrito logró consolidarse como territorio autónomo que tiene su Poder Judicial, su Poder Legislativo, su Policía. Logró que se le garanticen recursos y encima, ahora se lo beneficia por sobre lo que se había acordado de antemano para que tenga mas recursos todavía. Yo creo que a partir de esa capacidad económica, el Gobierno de la Ciudad quiere vender una capacidad de gestión que está subsidiada por el resto del país y que son espejitos de colores. Ya hay una infraestructura de la Ciudad por años de inversiones que hizo la Nación, que pone a la Ciudad en una situación de privilegio.