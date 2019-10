La demanda de dólares creció a casi u$s 3.000 millones en septiembre

El informe del BCRA señaló que “la cantidad de individuos que compró billetes a través del mercado cambiario en septiembre (unas 1.690.000 personas), representaron un aumento de 30% con respecto al mes previo”.

Por su parte, fueron unas 570.000 personas las que vendieron billetes en el mercado de cambios, “cifra que disminuyó con respecto al mes previo y respecto al conjunto de individuos que vendieron en el mismo mes de 2018 en 20% y 7%, respectivamente”.

En cuanto a la distribución de la cantidad de personas, “se observó que casi el 70% de los que compraron billetes lo hicieron por montos de hasta u$s 1.000, en línea con lo observado en los periodos previos”. “Las compras brutas per cápita se ubicaron en u$s 1.750”, indicó el Central.

Cuadro de compra y venta de dólares de septiembre BCRA.jpg Crédito BCRA

A su vez, “las ventas de moneda extranjera se concentraron en las operaciones menores a u$s 5.000, representando casi el 70% del total operado. Las ventas en ese estrato de monto aumentaron su participación con relación a lo observado el mes previo”.

En tanto, el balance realizado por el BCRA agrega que “la cantidad de personas que vendieron hasta u$s 1.000 en el mes representaron el 89% del total. De esta manera, las ventas brutas per cápita totalizaron u$s 579”.