La Fed corre el arco, una vez más. La Bolsa es un cántaro que resiste

Aterrizaje

Cuánto más rápido (aumenten las tasas) será mejor para el aterrizaje suave, dice Jim Bullard, el primer adelantado del turbión monetario. La Fed corre detrás de la inflación, pero, ¿cuán rezagada? Bullard tiene dos respuestas. Muchísimo, y no tanto. Si se usa la regla de Taylor -archivada dos décadas atrás- la Fed con la tasa corta en 0,50% y la inflación rampante perdió el tren. Si se computan la mayor credibilidad de los bancos centrales (que en el siglo pasado) y el efecto de la comunicación (“forward guidance”) media un atraso menor que, al nuevo tranco, recién se podrá recuperar hacia fin de año. La Fed subió sus tasas solo un cuarto de punto, pero los mercados anticiparon su tarea. Desde octubre, la tasa de dos años escaló más de 210 puntos base. La tasa de las hipotecas fijas a 30 años, otro tanto, y orilla 5%. Los precios suben, pero ya los préstamos merman. ¿Qué se busca? Que la inflación hocique rápido, antes que suelten amarras las expectativas y sea un aquelarre. Es menester, para ello, desacelerar la demanda agregada. ¿Alcanzará? Bill Dudley, ex Fed, juzga que una contracción es inevitable y que “si las acciones no caen, la Fed debe forzarlas”. No es necesario ni lo uno ni lo otro, aunque sean posibles. ¿Del “put” de la Fed a un “short” adrede? Así, la Bolsa tiene techo (con una política monetaria que aprovecha su fortaleza para afilar más el bisturí), pero no tiene piso. Como se advierte, el aterrizaje suave será un viaje brusco y azaroso. Las tasas pueden subir más de lo debido hasta causar estragos si la inflación no se notifica. Y entonces, para no estrellarse habrá que recortarlas, también de apuro. Wall Street es un cántaro que resiste a sabiendas de que tendrá que ir varias veces a la fuente.