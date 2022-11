La Fed define otra fuerte suba de tasas (emergentes seguirán con viento de frente)

Si bien los datos aún son mixtos y la decisión de la Fed dependerá de la inflación que sigue siendo elevada, la debilidad de la actividad comercial en EE.UU. alivian las expectativas de aumentos más agresivos a futuro. Un informe de Portfolio Personal Inversiones señala: “Luego de exhibir una leve recuperación los últimos dos meses, el índice de producción PMI compuesto del país, de los sectores manufactureros y de servicios, cayó a 47,3 en octubre vs 49,5 en septiembre. Un indicador por debajo de 50 da señales de contracción en el sector privado, y la producción empresarial da cuentas de esto, retrocediendo al ritmo más rápido desde la crisis financiera de 2008 acorde a estas mediciones”. En esta línea, el informe agrega que el PMI manufacturero cayó a 49,9 este mes, su primera contracción desde junio de 2020, contra 52 en septiembre, mientras que el de servicios cayó a 46,6 desde 49,3 en el mismo período.

En esta línea, Ariel Squeo, presidente de ICB Argentina, señaló que “el año que viene, la Fed comenzará a desacelerar el ritmo de suba de tasas y no se va a mostrar tan agresiva”. “Parte de esto lo veo en la respuesta de los precios, tanto en el mercado de Forex con un dólar que fue cediendo y el euro que técnicamente está mostrando posibilidades de cambio de tendencia en el mediano plazo”, agregó.Tomás Villa, asesor financiero en ConoSur Investments, coincidió en el análisis y destacó que “varios modelos sugieren que la inflación podría comenzar a moderarse desde sus máximos, y notamos que el mercado ha reducido marginalmente su expectativa de suba de tasas, tal como lo refleja la curva de futuros de los Fed Funds”.Sin embargo, en cuanto al viento externo para la Argentina, Squeo destacó que “el contexto externo no será hostil, pero las condiciones del mundo todavía incentivan al flight to quality, dado que las tasas quedaron en niveles atractivos con respecto a los últimos 10 años, y dinero que antes iba a emergentes a capturar la poca rentabilidad que había en la renta fija, ahora se va a economías desarrolladas”.