La identidad, tema inquietante

La otra, de carácter documental, tiene algo todavía más raro: por distintas circunstancias, quienes aparecen ante cámara no fueron anotados al nacer. Lo más novelesco es el caso de una parejita que, por ser menores, no podían inscribir a su niño recién nacido. Como ningún adulto se hacía cargo, el bebé podía ir a un orfanato, así que una noche huyeron del hospital llevándose al hijito, un gesto muy romántico, pero alguien indocumentado no puede ni hacer la primaria, ni trabajar en blanco, ni sacar tarjetas, ni inscribir a su propio hijo con su apellido. A veces se las rebusca con un DNI prestado, como el falso Alan del título. Para conseguir el propio hay que caer en manos de abogados y burócratas (viene bien la lectura en off del cuento de Kafka “Ante la ley”). Por ahí hay suerte. Una señora lo consiguió, después de 30 años, y así, al fin, pudo cobrar la indemnización que le correspondía por un accidente que tuvo en la infancia. Director, Darío Arcella, uno de nuestros mejores documentalistas.