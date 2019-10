La Justicia debe decidir el regreso de los monotributistas expulsados del régimen

Cabe destacar que, la resolución 4309/2018 que regula el artículo 20 de la ley de monotributo, afecta gravemente derechos y garantías de rango constitucional, en particular los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

Los ciudadanos debemos tener en cuenta que los órganos recaudatorios del estado nacional, provincial y/o municipal, deben emitir sus resoluciones y normas legales teniendo en vista, siempre, el principio rector en materia tributario/fiscal, la garantía de Razonabilidad en virtud de que, las normas tributarias, son creadas con un punto de vista recaudatorio, pero idóneas y adecuadas al espíritu de la propia constitucional nacional en resguardo de los derechos de los contribuyentes frente a eventuales abusos estatales.

Es de público conocimiento la situación económica compleja que atravesó nuestro país durante lo que va del año 2019. Es evidente que la gran devaluación monetaria causada por las fluctuaciones de dólar, se trasladaron en el aumento de precios que, posteriormente repercute en inflación.

Esta inflación lo que genera es un aumento de precios que no se traslada necesariamente en rentabilidad.

Los contribuyentes monotributistas no han quedados relegados de esta situación que afecta a todos los argentinos.

Sin embargo, la AFIP no ha ido aumentando los índices de facturación, como debió proceder, conforme al sustento fáctico de público y notorio conocimiento que se expone, lo que provocó la recategorización semestral obligada de los contribuyentes del régimen simple, sosteniendo un desmedro patrimonial a los mismos, y lo que es peor, en las últimas instancias la exclusión del régimen simple al general siendo aún más gravoso el perjuicio ocasionado.

A tal efecto, en términos normales, mayor facturación implica mayor rentabilidad y mayores ingresos. Esto impositivamente para el contribuyente reflejaría su mayor capacidad de contribuir. Es por eso que la exclusión al régimen general no importa un castigo sino más bien el crecimiento sostenido del contribuyente edificado sobre el sostén armónico de un régimen simple pensado por el legislador para favorecer el emprendedurismo de los primeros pasos.

Todo este ideario, queda relegado en tiempos de inflación y devaluación simultanea atento a que el aumento de facturación no es sostenido por un crecimiento en el nivel de ingresos real por rentabilidad del contribuyente sino más bien por el crecimiento sostenido de precios y la pérdida de valor adquisitivo de la moneda nacional.

Si la justicia entiende que la nueva resolución 4600 suspende los efectos de la resolución 4309 que reglamenta los mecanismos de expulsión, las resoluciones de oficio que expulsaron a miles de monotributistas el último año deberían ser declaradas nulas por efectos del principio de la retroactividad de la ley penal más benigna y retraer los expulsados por aplicación de los efectos suspensivos de la nueva norma y hacerlos volver.

Al eliminarse y/o desaparecer las restricciones de los monotributsitas al traspaso ilegitimo y arbitrario de la AFIP, de septiembre de 2018 a octubre de este año, deberían volver al régimen simple todos los monotribustitas excluidos.

Esta eliminación alcanzaría únicamente a los que fueron expulsados de oficio por controles sistémicos, no así, lo que fueron eliminados por proceso de fiscalización o lo que aún siguen en la contienda.

Con esta presentación judicial, se apunta a suspender un mecanismo que, de por si, es arbitrario y no solucionada nada, y no se tiene en cuenta el impacto negativo de no actualizar las escalas del monotributo.

En conclusión, por aplicación del principio de retroactividad de la ley, en una interpretación armónica del bloque constitucional y la legislación tributaria, en coincidencia con el criterio de la CSJN, la resolución 4600 debería hacer volver a miles de monotribustistas echados del régimen el último año provocando un aluvión de reclamos judiciales en la justicia federal por aplicación retroactiva de la ley penal más benigna que se debe aplicar siempre a favor de los contribuyentes