La Mesa de Enlace vuelve hoy a las rutas contra el Gobierno: pide por retenciones

El campo, más precisamente la Mesa de Enlace y un grupo de productores autoconvocados con un claro acercamiento a la oposición, concretarán este martes una nueva protesta en las rutas en contra de la política oficial. En esta oportunidad el disparador es la sequía y un pedido expreso de que el Gobierno baje o elimine las retenciones, algo que el equipo que comanda Sergio Massa, descarta de plano.

Esta movilización que en una primera instancia fue convocada por la Federación Agraria Argentina (FAA) no traerá aparejado un paro o cese de comercialización de granos y carne. Sino que se tratará de un acto político que tendrá como punto de encuentro la autopista Rosario-Buenos Aires y ruta 90, altura Villa Constitución. Allí hablarán los líderes de la Mesa de Enlace, referentes de los denominados grupos autoconvocados y como ya es habitual se espera la presencia de dirigentes de la oposición. Es que los actos organizados por el campo tiempo atrás contaron con una impronta política y tuvieron un fuerte mensaje contra el actual Gobierno. No hace mucho fue la propia Patricia Bullrich quien encabezó una protesta en San Nicolás y los registros fotográficos la mostraron ingresando triunfal, a caballo y vestida de gaucho, rodeada de productores.Más acá en el tiempo la actual protesta del campo tiene detrás a la profunda sequía que azota a la Argentina y se espera que genere pérdidas de más de u$s10.000 millones. Semanas atrás fue el ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien lanzó una batería de medidas tendientes a llevar alivio económico a los pequeños y medianos productores afectados por este evento climático prácticamente sin precedentes.Lo ofrecido por el Gobierno y que actualmente se está ejecutando va desde la condonación de deudas, pasando por créditos blandos y excepciones impositivas. Mientras tanto, desde el campo reclaman concretamente un esquema de reducción gradual de las retenciones algo que hoy parece una utopía teniendo en cuenta la sensible situación económica generada por la sequía.Parece una ironía pero no lo es, ya que no hace tanto tiempo atrás, en la campaña 2017/2018 cuando la sequía también ponía en aprietos a la economía argentina y el presidente era Mauricio Macri, los ruralistas no solo no salieron a las rutas sino que avalaron una suba de las retenciones. La entidad que tomó la delantera fue la Sociedad Rural, con su expresidente Luis Miguel Etchevehere como ministro de Agroindustria. Tanto es así que a poco de conocerse la medida emitieron un comunicado en el que detallaron: “Nos hacemos eco del mensaje del Presidente que nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción. El campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo”.El contexto y la crisis de la que hablaba el campo en ese entonces era posterior a la sequía y cuando Macri ya había acordado con el FMI un préstamo por u$s50.000 millones mediante el cual se comprometía además a bajar el déficit y la inflación. Dos objetivos que no se alcanzaron a pesar de los desembolsos del Fondo de los que hoy nada queda.En 2023 el enfrentamiento entre el campo y un Gobierno de sesgo peronista sigue intacto y según los propios ruralistas promete escalar con movilizaciones a la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.