La obtención de la Copa del Mundo provocó en 2023 un boom en el fútbol argentino

Crecimiento

La Liga aclara que eso se produjo en sólo tres ítems, porque casi todos los clubes realizaron múltiples obras (como mejorar los vestuarios de todas las categorías e instalaciones, construir canchas sintéticas de hockey, incorporar campos de pasto sintético, levantar “mangrullos” para la transmisión de los encuentros de las inferiores, mejorar las señalizaciones de los accesos y salidas, etcétera), con la finalidad de brindarle más confort a los asistentes a los estadios y muchos más servicios a los socios de las instituciones.

La Liga, en sintonía con la AFA hizo hincapié en las instituciones sin fines de lucro rechazando por elevación la instalación de las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino.

“El crecimiento en infraestructura no se proyectó sólo a lo vinculado con el más popular de los deportes del mundo. Como se remarca habitualmente, los clubes de fútbol en la Argentina cumplen roles que van más allá del fútbol. Brindan servicios de otras disciplinas deportivas pero, también, cumplen funciones sociales, culturales, de salud y hasta asistenciales que otras entidades no pueden cubrir. Y estas asistencias van desde ofrecer servicios educativos (muchas entidades tienen escuelas primarias, secundario, terciario y hasta nivel universitarios), culturales, teatrales, turismo, centros de actividades para la tercera edad, servicios médicos, departamentos de solidaridad, de igualdad de género y hasta de centros de Veteranos de Malvinas. Las asociaciones civiles sin fines de lucro dejan en claro que al fútbol no lo toman como un generador de negocios sino como un recurso importantísimo para asistir a la sociedad.