La pelea por el sillón de Larreta no termina de definirse en el PRO

La competencia por la candidatura a jefe de Gobierno mantiene en tensión al PRO que no logra todavía achicar la oferta para dejar un solo candidato, como pide Jorge Macri, el favorito de Mauricio Macri.

Como sea, en el larretismo aseguran que en la reunión del expresidente con el Jefe de Gobierno, sintonizó la idea de que lleguen dos finalistas del PRO a las PASO que se realizarán en agosto si se empalman las elecciones locales con las nacionales. Claro que Juntos por el Cambio, también llevaría a las urnas a Martín Lousteau por el radicalismo, quien también opinó de la situación que salta a la luz tras el encuentro de Macri con Larreta y el anuncio del expresidente de que no competirá en las presidenciales de este turno.

“Me siento apoyado por él porque fue quien me trajo a la Ciudad, me sumó a su equipo y, cada vez que nombra a sus candidatos, me nombra a mí”, aseguró Jorge Macri ayer en declaraciones radiales. También se refirió al apoyo que le dio su primo, quien lo consideró el más apto para suceder a Larreta y calificó de “muy relevante” el respaldo de Mauricio Macri.

Además , contó que “Patricia también se ha manifestado” en su favor y que “de alguna manera” también se siente “apoyado por Horacio”.

Para Jorge Macri, el PRO tiene “demasiados candidatos” pero “las cosas que siempre están un poquito desordenadas” antes “de que se confirmen los mejores”.

“La UCR ya tiene un candidato claro que es Martín Lousteau y tiene un candidato a presidente que es Gerardo Morales”, señaló Jorge Macri y sostuvo que “tenemos que prepararnos para una competencia dentro de Juntos por el Cambio donde yo deseo que el PRO siga gobernado la Ciudad, para cuidar todo lo que hemos hecho, pero mejorar al que falta” y dijo que espera “que nos podamos ordenar más antes que después”.

En contrapunto con su rival en las urnas porteñas, salió Martín Lousteau sosteniendo que “hace rato que a la Ciudad no la gobierna el PRO” sino “Juntos por el Cambio (JxC)”.

El senador porteño ratificó que sigue en carrera en la Ciudad de Buenos Aires y dijo: “Voy a ser candidato a Jefe de Gobierno por una coalición que es Juntos por el Cambio”.