La Rioja inyecta al consumo $4.000 M

Agregó Quintero que también el gobernador lo instruyó a incluir en el pago “a los vinculados con el Estado con otras figuras (contratos, becas laborales, tutorías); es decir todas aquellas figuras que tengan alguna contraprestación laboral”.

Según el funcionario de Quintela “es un gran esfuerzo que hace el Estado, de poner en diciembre fondos en los bolsillos de los trabajadores, que repercuten en el circuito económico local”.

“Trabajamos para que las finanzas estén equilibradas: no gastar más de lo que se tiene y no comprometerse en cosas que después no se pueden cumplir”, dijo Quintero, y añadió que La Rioja “en el aspecto fiscal y financiero es la provincia más ordenada”.

El ministro sostuvo que no puede adelantar porcentaje de aumentos salariales para 2023 por la incertidumbre inflacionaria. “En Argentina es difícil hacer previsiones a largo plazo”, cerró.