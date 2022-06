La UIA pone reparos (teme por insumos)

Los grandes empresarios nucleados en la UIA no tardaron en manifestar sus reparos y preocupaciones respecto de las nuevas medidas cambiarias. Sostienen que los plazos que fija el BCRA no guardan relación con la operatoria del comercio exterior. Piden reducir los plazos para acceder el Mercado Único y Libre de Cambios de 180 a 90 días. Temen que se frenen los procesos productivos. En cambio, las pymes, representadas en la CGERA, apoyaron al afirmar que no se verán afectadas. P. 2