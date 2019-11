La utopía musical de David Byrne

Con su último disco de estudio, “American Utopia”, David Byrne logró una de sus giras más exitosas, al punto de convertir el elaborado show con bailarines mezclados entre los músicos en una elaborada performance conceptual, en donde sincronizó cada canción con imaginativas coreografías. El éxito fue tan contundente que “American Utopia” llegó a Broadway. Justamente, eso es lo que captura este doble álbum en vivo. Por supuesto, no se pueden apreciar los aspectos visuales, pero sí versiones de los temas de su trabajo, intercalados con algunos de los mejores de su carrera solista y, sobre todo, de su legendaria banda Talking Heads. Son versiones con arreglos que aggiornan las canciones clásicas y los hits más conocidos, que no dejan de ser genuinos al espíritu original. Entre los mejores momentos se destacan las composiciones que hizo junto a Brian Eno, como “I Zimbra”. La voz de Byrne se halla intacta, como se advierte en “Burning Down the House” o “Once in a Lifetime”.Diego Curubeto