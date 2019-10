Lammens cruzó a Larreta: "Quisiste que fuera tu candidato"

Lammens, con una sonrisa en los labios, le retrucó: "Nunca te hice ningún comentario, pero muchas quisiste que sea candidato de tus listas, muchas veces quisiste que me integrara a tu gestión y siempre te expliqué que no lo hacía porque tenía diferentes concepciones de cómo se hace política y diferentes prioridades. Te lo vengo diciendo desde hace mucho y lo sabés. Entonces me llama la atención esta pregunta".