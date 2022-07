Lanzan paro docente tras receso en Chubut

El gremio rechazó por “insufiente” la última oferta salarial, que contempla un incremento del 15% en tres cuotas. ”No aceptamos ni toleramos que se continúe condenando a vivir por debajo de la línea de pobreza a miles de docentes”, enfatizaron.

En Río Negro, en tanto, hoy retomarán las negociaciones el gobierno de Arabela Carreras y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter).

«Si no hay una propuesta distinta nos llevan a un conflicto y no estaríamos regresando tras el receso invernal», advirtió la titular de Unter, Sandra Schieroni, en declaraciones consignadas por el diario Río Negro, tras “la paritaria del 15 de julio que no dio respuestas”.

El próximo lunes deben retornar a clase los alumnos de 16 provincias (Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán). Pero, por caso, el mendocino SUTE tiene prevista ya una huelga el martes y miércoles.