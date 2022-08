Lanzaron material inédito del joven Lou Reed

Este es uno de los descubrimientos más importantes en materia de rock que se haya hecho en los últimos años: las primeras grabaciones, no solo inéditas, sino también desconocidas, del revolucionario artista de los 60 y 70, el líder de The Velvet Underground, Lou Reed. Este flamante “Words and Music, May 1965” muestra a un joven Reed que nadie había escuchado antes, ,con el solo acompañamiento de una guitarra acústica, cantando algunos de los que años después serían sus temas más famosos, y también algunas canciones tradicionales de la época. Si bien es común que todo artista tenga su demo o boceto grabado antes de empezar formalmente su carrera, poco se sabía de Reed haciendo esto antes de su asociación con la otra fuerza creativa de Velvet Underground, John Cale, y posterior mentor Andy Warhol. Estas grabaciones combinan un tape de mayo de 1965 con otras más antiguas, que llegan hasta 1963. Entre los 17 tracks grabados rudimentaria pero aceptablemente están los orígenes de clásicos como “Heroin”, “Pale Blue Eyes” y “Waiting for my Man”, además de un cover de Bob Dylan, “Don’t Think Twice: it’s All Right” y el tradicional “Baby Let Me Follow You Down”. Un gran registro para descubrir al Lou Reed prehistórico, todo un diamante en bruto.