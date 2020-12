Larreta en brindis por año electoral tras "retiro espiritual"de Gabinete

Los ministros ya están advertidos del ajuste presupuestario para el año electoral que Larreta funda en el recorte de fondos que le propinó el Gobierno nacional, pero saben también que esa guerra no terminó. Inclusive, ayer mismo, algunos de los ministros no llegaron a compartir toda la reunión, que comenzó a las dos de la tarde para llegar al brindis cerca de las nueve de la noche. Es que estuvieron concentrados en los detalles del escrito que presentará el Gobierno porteño ante la Corte para ampliar su queja por la quita de recursos a partir de la ley que sancionó el Congreso. En esa pelea, algunos ven que el jefe de Gobierno allí se mantiene firme en sostener la puja con el Gobierno nacional. Buscan que la posición moderada no rompa la firmeza para hacer frente a la pelea.

Larreta repitió ayer a sus funcionarios la necesidad de mantener la alianza política no solamente cohesionada sino, en lo posible, ampliada para volver a ganar el distrito en las legislativas que se disputarán en el nuevo año, una elección a la cual el oficialismo porteño quiere llegar por la línea del centro, moderada “pero no tibia”, advierten.

Ya el martes, el jefe porteño participó de un encuentro con intendentes bonaerenses y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, donde entre otros puntos también se habló de la moderación, pero básicamente apuntó otra foto de Larreta como referente interno de la oposición al gobierno nacional.

P. G.