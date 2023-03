Larreta concentrado en campaña nacional abrió sesiones porteñas

Grieta

Dijo que “la Argentina lleva años sin crecer ni avanzar” y que “cada paso que damos para adelante nos lleva después dos pasos para atrás. Los cortos períodos de crecimiento no se sostienen porque se construyen desde la división y no desde la unidad. Y así, cada gobierno que asume deshace todo lo que hizo el anterior y nunca se resuelven los problemas de fondo, que nos terminan llevando a una crisis peor que la anterior. Esto es así porque la única constante en esta historia es la división. Décadas de peleas generadas por políticos que hicieron campaña a costa de enfrentar a argentinos contra argentinos”.

También señaló que “la solución no puede ser más de lo mismo. En este momento, nuestro país necesita que lo pongamos primero. No hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino. El cambio no es gritar. No es buscar problemas ni culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos, sin parar, para llevarlas adelante. En una Argentina tan dividida, sé que esto puede sonar a una utopía. Pero se puede, sé que se puede. En la Ciudad también al principio nos dijeron que no íbamos a poder, que era imposible, que íbamos a fracasar. Y lo logramos”. Insistió, el jefe porteño con que “se puede avanzar en la misma dirección en todo el país”.

Crítico

Más tarde, Larreta criticó el discurso que pronunció Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Larreta afirmó que “el presidente vive en otro país, como si fuera todo una maravilla, cuando tenemos 6% de inflación por mes, que es una catástrofe”. También el Frente de Todos, en la Legislatura porteña pronunció sus críticas al jefe de Gobierno con dureza. En principio hasta hubo carteles con la leyenda “Larreta es mafia”.

Entre otros, la legisladora Claudia Neira opinó que Larreta “dice que en la Argentina hay una crisis de trabajo pero la Ciudad es de las jurisdicciones que más tardó en recuperar los niveles de empleo prepandemia y prácticamente desde 2009 que no se crean puestos de trabajo asalariado privado mientras el gobierno nacional lleva 23 meses creando empleo de manera ininterrumpida”.

También Ramiro Marra del bloque que se referencia con Javier Milei, disparó contra el jefe porteño diciendo que “Larreta quiere colgarse la medalla de la reapertura de las aulas en pandemia, pero se olvida que fue él quien las cerró en primera instancia. El logro fue de aquellos padres que reclamaban mientras se codeaba con Alberto Fernández para encerrarnos a todos los argentinos”.