Larreta enojado por nueva tarifa del agua

La funcionaria explicó el sistema de segmentación para la luz, el gas y el agua. Galmarini fue una de las expositoras y mostró tres sitios emblemáticos del territorio porteño que pagaban montos por debajo de su poder adquisitivo.

“Si estaba tan mal, ¿por qué no lo hicieron antes? Hace dos años y ocho meses que están”, dijo el jefe de Gobierno porteño en declaraciones ala tv. “Si piensan que estaba mal, no le hubieran dado los subsidios entonces, si es que creen que no les corresponde. Este Gobierno lleva dos años y ocho meses. Es como una contradicción”, insistió Larreta.

En su exposición, Galmarini mostró fotos de los edificios Kavanagh y Chateau Libertador, además de una mansión ubicada en San Isidro.

Larreta también expresó las dificultades de la suba de precios con el valor de las tarifas. “El tema es que a la inflación siempre la terminas corriendo detrás. En un país sin inflación no tenés que dar un salto en las tarifas cada tanto, con todo lo que significa para la gente eso, además de la angustia que tiene”, dijo.