Larreta de gira en Córdoba en la previa de su confimación como candidato de JxC

La interna en la coalición opositoria comenzaría así a ordenarse, creen en el entorno de Larreta y consideran una ventaja que afirme su postulación antes que sus rivales internos como Patricia Bullrich.

Así Larreta arribó a la provincia de Córdoba donde ya estuvo a mediados del mes pasado. Se trata de un distrito clave para el PRO que impactó cuando Mauricio Macri ganó las presidenciales en 2015, aunque no está gobernada por el PRO, pero mantiene dos aspirantes a al principal sillón del territorio, como Luis Juez y Rodrigo de Loredo. En la visita anterior no hubo foto como en la de ayer. Se aseguró que no estaba prevista en enero esa posibilidad, con Juez de vacaciones. Desde entonces comenzó a preparase la nueva parada en una minigira de carnaval protagonizada por el jefe de Gobierno porteño.

Trascendió ahora que el propio Mario Negri destacó “la necesidad de avanzar en Córdoba a un acuerdo para recuperar la Provincia”.

Larreta llegó a la casa del diputado, con la exlegisladora Carmen Polledo y también participó el concejal de la ciudad de Córdoba Juan Hipólito Negri, hijo de Mario Negri.

Larreta estuvo en un encuentro con los principales dirigentes cordobeses de Juntos por el Cambio, es decir Juez y De Loredo, en Villa Carlos Paz, para mostrar unidad en el objetivo de ganar la provincia en los próximos comicios. Después Larreta recorrió la costanera para hablar con los transeúntes y turistas y más tarde almorzó con referentes territoriales. Estuvieron, entre otros el ex intendente y actual presidente del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa; los diputados nacionales Héctor “La Coneja” Baldassi, Soher El Sukaria, Gustavo Santos y Adriana Ruarte; el presidente provincial del PRO, Javier Pretto; el vicepresidente primero del mismo partido, Oscar Agost Carreño; los legisladores provinciales Silvia Paleo y Alberto “Tucho” Ambrosio; el exintendente y exdiputado nacional, Gabriel Frizza; el exintendente de Oliva, Omar Tamis y el presidente de la Juventud PRO Córdoba, Ángelo Cornaglia.

La gira incluyó el traslado a Villa María donde se encontraba con el referente del PRO, Darío Capitani y también la asistencia a la sexta edición del Festival Costa Explota, organizado por el municipio a la vera del río Calamuchita. Finalmente se planificó una reunión con el nadador olímpico, Maximiliano Sigfredo, clasificado para el mundial de Natación de Japón 2023.

Larreta además de visitar este año por segunda vez la provincia de Córdoba inició esta gira por Jujuy, el viernes pasado y mañana está prevista su presencia en Entre Ríos junto a Rogelio Frigerio.

En su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno escribió “Qué buena energía y aires de cambios que se sienten en Córdoba. Almorzamos con @ljuez, @rodrigodeloredo y todo el equipo del @PROCba para charlar de lo que se viene. Estamos preparándonos juntos para gobernar la provincia y transformar la Argentina”. Negri por su parte, también escribió en Twitter. “Junto a @horaciorlarreta compartimos una visión de la situación de la provincia de Córdoba y del país. Ratificamos la unidad de @juntoscambioar y la necesidad de avanzar en un acuerdo en Córdoba para recuperar la Provincia”.

De Loredo expresó por la misma red social: “Gracias @horaciorlarreta por tu visita y por tu predisposición a compartir y comprender el método para volver a gobernar la provincia: 1) que el candidato sea quien tenga mayores chances de ganar y 2) garantizar una oferta unificada de JxC de parte de ambos candidatos”.