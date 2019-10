Larreta inicia pases tras derrota de Macri en PASO

Buenos modales y reconocimiento podría decirse que pone en práctica Horacio Rodríguez Larreta, en un sentido con el propio Gobierno nacional y en otro, como un hombre que le es leal aún encolumnado con Marcos Peña, quien no practica la mejor de las sintonías con el jefe porteño. Es que los diputados de la Ciudad tienen previsto aceptarle hoy la renuncia a la banca a Francisco Quintana, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el jefe en la práctica, quien renunció por ser postulante al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, un lugar que requiere que los representantes de los diputados ante ese organismo no sean legisladores en ejercicio. Pero esa renuncia representa más que un pase para Quintana y para el propio Larreta. El legislador termina su banca este año, ya no podía ser reelecto por haber desempeñado dos períodos consecutivos de mandato. No va tampoco como candidato a diputado nacional porque su destino estaba en el próximo gobierno de Mauricio Macri, lo cual quedó en duda con el resultado de las PASO.