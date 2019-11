Larreta, preso de la unidad de Juntos por el Cambio, apura combo de leyes

Pero no es el único desafío poselectoral del jefe porteño que apenas saboreó la victoria histórica de su reelección para encontrarse inmerso en una interna que no esperaba. Es la de la sucesión dentro del “macrismo”, aunque ayer salió a fortalecer a Mauricio Macri como jefe de la nueva oposición. Sin embargo en su alrededor los planes eran otros, cuando no se consideró la posibilidad de una derrota a nivel nacional como ocurrió. Cuestiones de futuro dicen ahora, para no aproxima una puja que tiene como meta el fin del mandato que inicia la dupla Larreta-Diego Santilli el próximo 10 de diciembre.