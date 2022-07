Larreta rechaza diálogo: “Primero que se pongan de acuerdo entre ellos”

A partir de entonces se especuló con la formalidad que podría tener el pedido del bonaerense. El gobernador, replicó nuevamente en su cuenta de Twitter.

Pacto

"En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo", tuiteó Kicillof y acompañó con el video del acto del miércoles en el que pide a la oposición "coherencia" entre otras cosas.

"Solamente les pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia", concluyó el hilo de Twitter del funcionario.

Larreta, ayer, al presentar un sistema de denuncias para la Ciudad de Buenos Aires, fue consultado en ese sentido.

El jefe de Gobierno afirmó que "nadie nos convocó ni contactó para ningún diálogo ni consenso de nada. Nadie nos contactó". Sin embargo anticipó cuál sería su decisión, diciendo que "la primera reflexión que tendría es que primero se pongan de acuerdo ellos, este nivel de contradicciones, peleas, discusiones e idas y vueltas de Gobierno solo abonan a una mayor angustia e incertidumbre de la gente. Nos muestran que no tienen un rumbo ni un plan".

Para Larreta la sociedad vive angustia e incertidumbre permanente, y el oficialismo no propone "un plan ni un rumbo claro".

Plan

"Si tuviéramos un plan, nos daría cierta certidumbre, a pesar de la situación difícil. Hoy no solo el Gobierno no presenta un plan sino que presenta discusiones y peleas entre ellos. Primero que se pongan de acuerdo, y si hubiera alguna actitud, que hasta ahora no han mostrado vocación de consenso y diálogo". Entonces el jefe de Gobierno apuntó a los cuestionamientos recientes de Cristina de Kirchner a la Corte Suprema.

" Hoy pareciera que la prioridad es estar ensañados contra la Corte, en avanzar sobre las instituciones, no vemos ninguna vocación ni señal de consenso, ahora si lo hubiera, ya lo saben, el ámbito de diálogo institucional es el Congreso de la Nación", resaltó Larreta.

"Entendemos la angustia que vive la gente, una situación de altísima incertidumbre. La gente se despierta a la mañana y no sabe qué va a pasar en la Argentina. Una inflación galopante. La duda no es cómo llegamos a fin de mes sino cómo llegamos al fin de semana. Los comercios no saben a qué precios y valores van a reponer su mercadería. Todo de esto genera una sensación de angustia en la gente", insistió.

En la misma sintonía se expresó el secretario de Gobierno porteño, Fernando Straface, quien al evaluar la posibilidad de un diálogo con el Gobierno nacional, dijo que esa convocatoria "sería contradictoria con las declaraciones de Cristina Kirchner acusando a la Ciudad de no producir, las de Axel Kicillof o la actitud del Gobierno nacional de no recibir a los presos de la Ciudad".

"Frente a la improvisación e irresponsabilidad del Gobierno nacional, en Juntos por el Cambio Rodríguez Larreta está totalmente abocado a la construcción de un plan y una gran coalición de Gobierno que pueda encarar las transformaciones que la Argentina necesita", dijo el funcionario e integrante del equipo de campaña del jefe porteño.