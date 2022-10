Larreta, en una carta, se quejó de Cristina, de la grieta y de los libertarios

“Todos conocemos los problemas que nos trae la grieta. Nos tiene estancados hace mucho tiempo, separó familias y rompió amistades, y solamente sirvió para ganar elecciones, nunca para gobernar ni para resolver ningún problema real. Es todo lo contrario a lo que necesitamos en la Argentina y ustedes saben que hace tiempo vengo trabajando para que logremos salir de este barro que no conduce a nada”, inició el escrito, Larreta, que subió a las redes sociales, en un gesto de candidato.

También apuntó a que “vemos como la vicepresidenta no se hace cargo de su propio gobierno, intentando despegarse de las decisiones que toma, y cómo parece olvidarse de que fue ella quien designó en la lista a quien hoy es presidente” en referencia al tuit que Cristina de Kirchner publicó contra el aumento a las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

“Es una gran irresponsabilidad que quienes gobiernan antepongan sus intereses personales al bienestar de los argentinos”, dijo Larreta y consideró que el país “está a la deriva y cada día que pasa se confirma lo lejos que el oficialismo está de los problemas de la gente. Mientras se pelean por las redes sociales y aprueban presupuestos que suben impuestos y desfinancian la educación, no sabemos nada acerca de qué van a hacer para bajar la inflación, para poner a nuestro país en un sendero de crecimiento ni para generar más trabajo”.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno comentó la sesión del presupuesto que se desarrolló en Diputados. “Vimos anoche un espectáculo lamentable, donde diputados que hablan desde una supuesta superioridad moral, incumplieron abiertamente con su palabra. Si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto en la Argentina. Impuesto que, cuando Juntos por el Cambio sea gobierno, vamos a derogar”.

Para el jefe porteño “si los diputados de Juntos por el Cambio hubiesen actuado así, retirándose de sus bancas en la votación en particular, el kirchnerismo hubiese podido avanzar en sus ataques contra la Justicia y hubiese podido avanzar en el aumento de las retenciones al campo. Nuestro bloque se quedó y logró frenarlo”

En ese reproche el jefe de Gobierno siguió su escrito; “Quiero hacer acá una mención muy especial y mandarle un fuerte abrazo y toda la fuerza a Camila Crescimbeni. Un verdadero orgullo y ejemplo para todos. Salir de la grieta y recuperar el valor de la palabra deberían ser prioridades para todos los que tenemos un rol en la vida pública argentina. En mi caso, estoy totalmente comprometido con ambas cosas y ustedes me han visto hacerlo siempre. Creo que ese es el camino y de ahí no me voy a mover.”