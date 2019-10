Las Bolsas con fe y con esperanza (y mucho cuidado)

¿Cómo conciliar que 2019 sea el peor año en diez para la economía global y que Wall Street se pavonee en las alturas? ¿Cómo resisten las Bolsas del mundo la sequía de los indicadores, la abundancia de los conflictos geopolíticos y los malos pronósticos (de todo tipo)? Con fe y con esperanza de que no habrá error de cálculo. Con posiciones livianas, y ausencia de nuevos flujos (que recalan en los casilleros defensivos desde donde tal vez podrían sumarse en un futuro soleado). Con el cuidado de no pisar más allá de los récords (no hasta conseguir argumentos sólidos). Con suma fe en la Fed. Flexible y vigilante a partir de diciembre y, desde julio, embarcada en una secuencia de poda de tasas que ya hilvanó dos recortes y promete el tercero, la semana próxima. No sólo la Fed es amiga: docenas de bancos centrales se empeñan en la tarea de relajar las condiciones monetarias a modo de prevención. Y si el problema no es el tenor de la política, sino la calidad de la infraestructura, la Fed de Powell también hace trabajos de plomería. Que no es un quehacer menor: la última vez que redujo la tasa de fed funds -a un tope de 2%-, la tasa de los repos (pases) se disparó a 10%. Tremendo. Desde entonces, el banco central inyectó más de 200 mil millones de dólares, y ya se comprometió a suministrar 60 mil millones de dólares más por mes. Se aclara que esto no constituye una reedición de la expansión cuantitativa -el famoso QE-, pero la confusión sobrevive, y por cierto no perjudica. La liquidez extra, vertida overnight, repercute en el tramo corto de la curva de bonos y se lee (erróneamente) como una descompresión de los riesgos de recesión. Pero hay también un as genuino bajo la manga, la utilización de la política fiscal. Mientras Trump ya la quemó en los EE.UU. con su natural precipitación, Europa la conserva intacta. Y un BCE dividido como nunca en materia monetaria pontifica que no hay otro camino. El superávit alemán es, bajo esa óptica, la próxima gran cantera de estímulo.